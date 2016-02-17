В оккупированном Крыму судятся за право ездить с украинскими автомобильными номерами

По его мнению, российское правительство не имело права требовать от жителей оккупированного полуострова перерегистрировать машины с украинскими номерами, пишет РБК.

В своей жалобе он просил признать незаконным постановление оккупационных властей №1171, принятое 31 октября 2015 года. Оно устанавливает срок перерегистрации автомобилей до 1 апреля 2016 года.

По мнению истца, это постановление прямо противоречит так называемому закону об аннексии Крыма и Севастополя, ст.12 которого устанавливает бессрочное действие украинских документов для жителей полуострова (если иное не вытекает из самих документов или существа отношения).

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Муляр уверял тро​йку судей, что если просто перерегистрировать номер автомобиля на полуострове с украинского на российский, то он все равно останется в украинских базах. И если на такой машине заехать на территорию Украины, власти будут расценивать это как движение на авто с поддельными документами. «Я знаю два случая, когда машины на территории Украины просто изымались и не возвращались хозяевам», - пояснял Муляр.

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По словам истца, у автомобилистов остается еще один вариант: поехать в Украину и сначала там снять свои машины с регистрационного учета. Но тогда при возвращении в оккупированный Крым им нужно б​​удет платить налоги и пошлины.

Муляр сетовал, что в Украине у него остались родственники, там похоронены его деды. Но при этом в гости к ним он пока ехать не собирался, так как может попасть под военный призыв, рассказывал истец.​

Со своей стороны, представитель МВД в ВС Гайк Марьян просил отказать в удовлетворении жалобы и настаивал, что требование поставить автомобиль на учет в России не может нарушать право собственности. Сейчас для прохождения процедуры автомобилистам не требуется самостоятельно снимать машины с учета в Украине или платить госпошлины. Но автомобили действительно пока остаются в украинских базах.

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«Не надо ничего бояться, в Крыму и Севастополе уже поставлены на учет 433 тыс. автомобилей, из них 256 тыс. перерегистрированных с украинских номеров», — рассказывал представитель. Сейчас на полуострове остается порядка 45 тыс. автомобилей с украинскими номерами, продолжал Марьян: «Этот вопрос связан не только с поездками в Украину, сейчас на любой угнанный автомобиль можно поставить украинские номера и ездить по всей России.

«Пора ввести эти машины в российское правовое поле. Неперерегистрированные автомобили не состоят на учете, их владельцы не платят никаких налогов, не числятся в базах, - пояснял Марьян. - Непонятно, как их привлекать к ответственности - штрафы в Киев отправлять?».