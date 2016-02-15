К 4 годам приговорен экс-правоохранитель, планировавший теракт в Сумах по заданию спецслужб РФ

Как сообщает пресс-центр СБУ, 49-летний сумчанин в течение 2014-2015 годов неоднократно выезжал на работу в Российскую Федерацию. Во время одной из поездок его завербовали представители российских спецслужб.

Злоумышленник за деньги согласился на их предложение осуществить взрывы в родном городе для запугивания соотечественников и дестабилизации ситуации в стране.

Читайте такжеНа Сумщине осужден распространитель сепаратистских газет в приграничных городах

Летом 2015 года он готовился взорвать двумя боевыми гранатами автомобиль одного из местных общественных активистов, но был задержан сотрудниками Управления СБУ в Сумской области.

Согласно решению Ковпаковского районного суда Сум, злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 (приготовление к совершению террористического акта и незаконное обращение с боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Читайте такжеСБУ помешала жителям сумского пограничья наслаждаться запрещенным телеканалом "Звезда"