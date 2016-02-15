На украинско-румынской границе активисты за выходные заблокировали 63 российских фуры

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой таможни ГФС, сейчас акция по блокированию выезда грузовиков с российскими номерными знаками проходит на трех пунктах пропуска – «Порубное» (украинско-румынская граница), «Мамалыга» и «Россошаны» (украинско-молдавская граница).

Активисты общественных формирований «Правый сектор», «Козацька Варта», «Сотня Буковины», «Самооборона» и волонтерских организаций заблокировали движение 36 грузовиков с российской регистрацией, въезжающих на таможенную территорию Украины и 27 фур, которые пытались попасть в Румынию.

Как отмечают в пресс-службе, сейчас эти транспортные средства находятся вне очереди перед пунктом пропуска на обочинах дороги и в местах стоянки транспорта на автозаправочных станциях.

В пунктах пропуска на украинско-молдавской границе заблокированных транспортных средств нет, однако активисты остаются поблизости.

Кроме того, перед международным пунктом пропуска для автомобильного сообщения «Порубное – Сирет» Черновицкой таможни ГФС и дальше фиксируется скопление грузовых транспортных средств в направлении выезда с таможенной территории Украины.

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Сейчас в очереди стоят 136 грузовиков. Очередь образовалась в результате проведения таможней Румынии углубленных досмотров грузовых транспортных средств.

Перемещение легковых автомобилей и автобусов в пунктах пропуска Черновицкой таможни ГФС осуществляется в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 февраля группа активистов из числа волонтеров, участников АТО и членов общественных организаций «Правый сектор» и «Самооборона» заблокировали пропуск грузовых транспортных средств с российскими номерными знаками через украинско-румынскую границу в Черновицкой области. Такая же акция началась на въездах в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

Акция проходит на фоне того, что Польша запретила въезд на свою территорию российскому грузовому транспорту. Поэтому фуры, ехавшие из России в ЕС через Беларусь, начали въезжать в Украину на Волыни, чтобы попасть через Закарпатскую область в Словакию или Венгрию.

Россия с 1 января запретила украинский транзит в Казахстан, однако Украина отказалась официально объявлять ответный запрет.

Сегодня, 15 февраля в связи с тем, что РФ в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовых автотранспортных средств по ее территории, Кабинет министров принял решение о приостановлении транзитных перемещений грузовых автомобилей из России по территории Украины.

Россия в ответ приостановила движение по своей территории грузовиков с украинской регистрацией.