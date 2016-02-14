Блокада российских фур: Активисты рассказали о ситуации на блокпостах

Соответствующую информацию обнародовали активисты "Карпатской Сечи" на своей странице в Facebook.

По данным активистов, на Закарпатье ночь прошла спокойно, утром произошла ротация.

Читайте такжеВ Житомирской области активисты также начали блокировать российские фуры (фото)

"В 9.00 приехала одна российская фура (разведывала, наверное, ситуацию на посте). Была развернута после объяснения, что мы отсюда не уйдем, и чтобы передал по рации своим напарникам, что дорога российским грузовикам закрыта", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на Львовщине шесть российских фур пытались проехать через блокпост.

"4 из них развернуты, еще 2 направлены на автостоянку. К блокаде постоянно подключаются люди, местные приносят горячие напитки и пищу", - отмечают активисты.

Читайте такжеЧубаров поддержал гражданскую инициативу по блокированию российских фур в Украине

Согласно сообщению, на Волыни ночь была спокойной, сейчас дежурства продолжаются: "на въезде грузовики с российскими номерными знаками не впускают".

Активисты отмечают, что в Черновицкой области участники блокады действуют скоординировано с пограничниками украинской и румынской сторон.

"На территории Румынии находится около 50 единиц грузового транспорта, на стороне Украины - около 20. Часть заезжает на автостоянки, еще часть пытается задерживать очередь", - добавили в сообщении.

На Ивано-Франковщине посты "работают наполную", на Житомирщине "продолжаются попытки выхода на связь с координаторами".

Как сообщал УНИАН, утром 12 февраля общественные активисты начали бессрочную акцию, по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. Акция распространилась на ряд областей.