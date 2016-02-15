"Цепная" голодовка: в Европе стартовала акция за освобождение Савченко

Как передает Радио Свобода, инициативу депутатов Совета Европы подхватили социальные сети и общественные активисты.

К акции может присоединиться каждый желающий в Европе на день, два или символически на несколько часов, отметила чешский депутат Кристина Зеленкова. Главное, по ее словам, показать Надежде, что она не одна, что о ней думают.

Отмечается, что акция, цель которой - также привлечь внимание к судьбе других политзаключенных, продлится до конца февраля.

В Чехии в так называемой «цепной» голодовке в поддержку Савченко уже принимают участие несколько человек. И ежедневно их количество растет.

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Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года.

После этого она в знак протеста объявила голодовку – третью с момента ее ареста.