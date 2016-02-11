СМИ: На Закарпатье местные активисты блокируют российские фуры (фоторепортаж)
Акция блокады российских фур на Закарпатье стартовала в районе Нижних Ворот в четверг, 11 февраля, около 16:30.
Как сообщает Mukachevo.net, инициаторами акции блокирования российских фур выступили местные патриотические организации - "Побратимы", "Карпатская сечь", "Айдар" (волонтеры), Союз УБД в АТО (Ужгород).
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"Закарпатские патриоты останавливают российские фуры и заставляют водителей разворачиваться", - рассказала активистка Алла Хаятова.
Отмечается, что часть перевозчиков сразу разворачивается, кто-то относится с пониманием, однако некоторые ведут себя агрессивно.
По данным издания, активисты объявляют о "создании блок-постов на въездах в Закарпатскую область для противодействия и недопущения в Украину торгового транспорта российского оккупанта".