СМИ: На Закарпатье местные активисты блокируют российские фуры (фоторепортаж)

Как сообщает Mukachevo.net, инициаторами акции блокирования российских фур выступили местные патриотические организации - "Побратимы", "Карпатская сечь", "Айдар" (волонтеры), Союз УБД в АТО (Ужгород).

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"Закарпатские патриоты останавливают российские фуры и заставляют водителей разворачиваться", - рассказала активистка Алла Хаятова.

Отмечается, что часть перевозчиков сразу разворачивается, кто-то относится с пониманием, однако некоторые ведут себя агрессивно.

По данным издания, активисты объявляют о "создании блок-постов на въездах в Закарпатскую область для противодействия и недопущения в Украину торгового транспорта российского оккупанта".