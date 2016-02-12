На Донетчине задержаны экс-боевик и пропагандист-информатор "ДНР" (видео)

В частности, как сообщает пресс-центр СБУ, в Дружковке СБУ совместно с полицией задержала боевика "ДНР".

Злоумышленник присоединился к террористам в апреле 2014 года, за деньги и с оружием дежурил на блокпостах сепаратистов, проверял документы у граждан.

Во время наступления украинских войск он не захотел вместе с другими террористами отступать в Донецк и остался в городе, скрываясь от правоохранителей у родственников.

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Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Кроме того, в Константиновке СБУ задержала информатора "ДНР".

По утверждению задержанного, он еще в январе 2014 года по рекомендации товарищей, которые сейчас воюют на стороне "ДНР", создал в социальной сети группу, где распространял антиукраинскую пропаганду. За это он, как он утверждает, получал 1200 долларов в месяц.

Также мужчина собирал информацию о перемещении украинских войск.

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"Периодически сторонник "русского мира" выезжал в Донецк, где получал инструкции от представителя фейковой спецслужбы террористов "МГБ" по кличке "Сокол", - отмечает СБУ.

Материалы документирования противоправной деятельности злоумышленника переданы в полицию для открытия уголовного правонарушения по ст. 256 (содействие участникам преступных организаций) УК Украины.