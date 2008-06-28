11-летней румынке разрешили сделать аборт

В Румынии власти дали официальное разрешение на проведение аборта 11-летней жертве изнасилования, находящейся на 21 неделе беременности. Несмотря на лояльное отношение Румынской православной церкви, около двадцати религиозных групп выступили против этого решения, сообщает ABC News.

В июне 11-летняя румынка стала жаловаться на плохое самочувствие, и родители отвели ее к врачу. Обследование показало, что девочка беременна, причем половина срока уже позади. По словам ребенка, она была изнасилована собственным 19-летним дядей - с тех пор он сбежал.

В Румынии легализован аборт на сроке до 14 недель. Однако учитывая имевшие место изнасилование и инцест, девочке разрешили прервать беременность на более позднем сроке.

Официальные представители Румынской православной церкви заявили, что только семья ребенка может принять самостоятельное решение в такой ситуации. Однако православные группы, выступающие против абортов, призвали правительственную комиссию запретить «убийство». При этом они заявили, что готовы оказывать материальную и психологическую поддержку семье ребенка и даже взять новорожденного на воспитание в церкви.