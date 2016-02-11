Исполнительная служба арестовала имущество НСК "Олимпийский"

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда города Киева от 1 февраля, передает football.ua.

Ранее ХК Киевгорстрой обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с НСК "Олимпийский" 32,389 млн гривен долга, возникшего в связи с ненадлежащим исполнением спорткомплексом условий договора генерального подряда от 28 ноября 2008 года.

Решением Хозсуда Киева от 19 ноября 2013 года иск был удовлетворен полностью.

Поскольку средств на счетах НСК не хватало для выполнения приказа суда, государственный исполнитель 23 ноября 2015 года вынес постановление об аресте имущества должника и объявлении запрета на его отчуждение.

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Отмечается, что НСК "Олимпийский" обратился в суд с просьбой снять арест с имущества и признать недействительным приказ Исполнительной службы, однако суд отказал в иске.

Источники из НСК "Олимпийский" отказываются комментировать ситуацию в то время, как руководство еще не определилось с дальнейшими шагами и пока оценивает ситуацию.