В Запорожье прокурор на иномарке насмерть сбил пенсионера.

Как передает корреспондент УНИАН, информацию об этом происшествии, которое с 5 февраля обсуждалось в соцсетях, сегодня на брифинге в прокуратуре Запорожской области подтвердил следователь по особо важным делам областной прокуратуры Александр Фастовец.

"ДТП произошло 5 февраля около полудня на улице Буденного – рядом с АЗС ZOG ("ЗапорожОйлГрупп" - УНИАН). Автомобиль Mazda 3, за рулем которого находился прокурор местной прокуратуры Запорожья, сбил мужчину 1932 года рождения. Пострадавший скончался в больнице", - сообщил следователь.

По его словам, после совершения ДТП прокурор с места происшествия не скрывался, как писали в соцсетях, а вызвал для пострадавшего скорую и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

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В прокуратуре также заверили, что согласно результатам экспертизы, в момент ДТП прокурор не находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения и не пребывал под воздействием лекарственных препаратов.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (повлекшее смерть потерпевшего нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами управляющими транспортными средствами). Данная статья предусматривает наказание лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Проводится расследование.

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