СМИ: В центре Запорожья в окно жилого дома выстрелили из гранатомета (фото)

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ НП в Запорожской области, сообщение о взрыве поступило в полицию вчера, 10 февраля, около 22.00.

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

В соцсетях жители Запорожья пишут о том, что в результате взрыва выбило стекла в нескольких квартирах, а также о том, что на место происшествия выезжала карета «скорой», которая увезла одного пострадавшего.

Официальной информации о ЧП в правоохранительных органах пока не сообщают.

Как сообщает Zanoza, в окно жилого дома выстрелили из гранатомета. Неподалеку возле гаражей правоохранители обнаружили РПГ-26, из которого предположительно совершили выстрел.

На момент взрыва в доме находились, по предварительной информации, 4 человека.

По данным сайта, последние несколько месяцев после расставания с возлюбленной, в доме проживал криминальный авторитет по прозвищу «Григора».

Справка УНИАН. Инцидент в районе дома №65 по ул. 12-го апреля – второй за последние три дня: 7 февраля в сети жители Запорожья уже писали о взрыве, в результате которого в доме было повреждено одного окно. Однако в ГУ Нацполиции в Запорожской области информацию о взрыве не подтвердили, сообщив, что «осмотром места происшествия никаких следов срабатывания взрывного устройства не обнаружено».

«В соседнем с заявительницей доме действительно, при неизвестных обстоятельствах было выбито стекло, но владелец квартиры от написания заявления отказался. Опрошенные граждане, включая жителя ул. Гастелло (улица, соседствующая с ул. 12-го апреля - УНИАН), сообщают, что слышали один взрыв в районе дома».