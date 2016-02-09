УНИАН-поддержка: Потомки выдающегося украинского художника Светлицкого мечтают возродить в Киеве дом-музей художника

Сегодня потомки выдающегося украинского художника, первого народного художника УССР (с 1946 года) Григория Светлицкого надеются на восстановление его дома-музея в столице, в частности, усадьбы по адресу вул. Дегтярная, 30.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил правнук художника, пенсионер Алексей Гуляницкий в своем комментарии к соответствующего обращения, размещенного на страничке агентства «УНИАН -поддержка».

Именно в этом доме долгое время - с 1872 до 1948 жил и работал выдающийся художник. Музей принимал посетителей с 1957 года до момента закрытия на капитальный ремонт в 1992 году.

Гуляницкий отметил, что мемориальный дом-музей Светлицкого (двухэтажное здание) расположен на Подоле на территории урочища Гончары-Кожемяки, которое с 2000 года отдали под застройку в рамках создания элитного квартала с домами преимущественно малой этажности.

«Если сейчас не сохранить каркас здания, хотя он уже в ужасном состоянии, то восстановить его будет практически невозможно», - подчеркнул Гуляницкий.

По его информации, большая часть земельного участка территории усадьбы с нарушением «красных линий» улицы Дегтярной, незаконно захвачена во времена Януковича и там сейчас ведутся строительные работы.

«В настоящее время уже осуществлена насыпь земли на уровне первого этажа музея, установлена арматуру под подпорную стену. Мне показывали фотографии: в плане застройки возведение 8-этажного дома в непосредственном приближении к музею...», - сказал Гуляницкий.

Правнук художника отметил, что в начале реализации проекта застройки урочища его ознакомили с планом, согласно которому музей должен был оставаться в этом микрорайоне, также планировалось дополнять его как объект культурного наследия. «Некоторое время действительно никто не трогал участок под музеем», - отметил Гуляницкий. Но впоследствии, констатировал он, в ходе проведения строительных работ начали происходить опасные для существования музея вещи, которые сначала «объяснялись тем, что строителям мешают существующие коммуникации к дому, а затем начал «мешать» и сам дом музея.

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Он рассказал и о двух поджогах. Последний из них широко освещался в прессе и по телевидению. Он привел к нынешней ситуации с музеем. Так, в первый раз строители жгли срезанные многолетние деревья прямо под забором усадьбы, к которому крепилась газовая труба, и едва удалось предотвратить взрыв и масштабный пожар. Во второй раз это случилось в начале октября 2008, когда строители, будто нечаянно, экскаватором перерезали воздушный электрический кабель в домике, хотя на то время строительные работы велись в ста метрах от усадьбы музея. После ремонта электросети были отремонтированы самими же строителями и произошло второе возгорание. Гуляницкий убежден, что причиной пожара 2008 года в доме-музее стал именно этот «ремонт».

«В 2008 году, 15 октября, был подожжен дом-музей. Как результат он был полностью разрушен, отключен от электросети, воды и газа, что делает невозможным проживание в нем, а следовательно - и возможность присматривать и поддерживать старую историческую достопримечательность Украины», - отметил автор обращения.

По словам Гуляницкого, по этому поводу было направлено множество писем разлиным представителям власти разных уровней. Но проблема так и осталась без внимания. Представитель семьи художника отметил, что после пожара 2008 им пришлось переехать и оставить усадьбу-музей, а также флигель, в котором непосредственно жили члены семьи, присматривая за памятником, без присмотра. С грустью он констатировал, что судьба многих работ из музея Светлицкого пока не известна.

Гуляницкий напомнил, что его отец подарил усадьбу государству в 1956 году под мемориальный дом-музей с мебелью, личными вещами художника и частью картин, вошедших в экспозицию музея.

«Там был штат, начиная от садовника, дворника, и заканчивая надзирателями, искусствоведами. Директором музея была моя мама уже покойная Раиса Гуляницкая, ветеран войны, участник боевых действий...», - добавил он.

По словам Гуляницкого, картины и экспонаты музея в связи с его закрытием на ремонт», были переданы в фонды Музея истории города Киева, но пока он не знает, какие сохранилось.

«Дважды вывозили работы. Изначально основные работы, потом остальные. Но часть работ Светлицкого и ряд антикварных вещей еще оставались в распоряжении семьи», - описал он ситуацию до пожара 2008 года. «Несколько работ Музей истории Киева передал и в старую КГГА при Кучме. Была также информация в прессе, что они исчезли..», - добавил потомок художника.

Гуляницкий также упомянул и о ряде неординарных визитов, которые состоялись еще до закрытия музея: «Два раза приезжал Дмитрий Табачник, который тогда был главой администрации президента Кучмы...», - отметил правнук художника.

«Он приехал с охраной и искусствоведом, причем довольно поздно, под вечер. Мы с ним долго ходили по этажам музея, много разговаривали, он продолжал смотреть экспозицию... И ко мне подошел его искусствовед и говорит: «Ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Не будь дураком, подари ему пару работ из тех, что ему пришлись по вкусу...". Это он намекнул мне, а сам пошел на первый этаж. Но я ничего не подарил», - рассказал Гуляницкий о последнем приезде Табачника.

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Впоследствии, когда Гуляницкий был в командировке, ему позвонила мать и сообщила, что приехала «делегация» в сопровождении милиции, которая привезла «распоряжение» Табачника.

«И директор музея истории Киева с ними... Они забирают картины и другие старинные вещи – мебель, скрипку, часы XIX века (реликвия семьи), фарфор - в фонды Музея истории Киева», - рассказал Гуляницкий услышанное тогда от мамы.

«И она, на то время уже 9 лет будучи абсолютно слепой, подписала какие-то документы, которые ей предоставили с комментариями: вот подпишите, что вы отдаете... А потом, когда я поинтересовался, они мне по факсу на работу сбросили, что она будто «дарственную» подписала», - рассказал Гуляницкий.

По его словам, после закрытия музея «на ремонт» на отправленные им запросы по поводу того, что с музеем будет дальше, получил ответ, что вопрос будет решаться комплексно в рамках застройки урочища Гончары-Кожемяки. «Мы же продолжали там существовать, жили вплоть до пожара 2008 года», - отметил правнук Светлицкого.

Также он сообщил, что на территории усадьбы было три защитные мемориальные доски, но сейчас не осталось ни одной. Также исчез памятник - бюст Светлицкого в бронзе.

О себе лично Гуляницкий ответил коротко: «У меня до сих пор нет своего жилья, пережил микроинфаркт после всего... Мама умерла в хосписе в 2013 году. Понимаю, властям сейчас не до этого - Революция Достоинства, потом война, я больше и не обращаюсь с письмами ко власти, потерял надежду решить проблему потери музея лично".

Однако он надеется, что своим обращением в «УНИАН-поддержку» сможет привлечь внимание властей на ситуацию с историческим памятником и мечтает о том, что, возможно, удастся вернуть Киеву музей выдающегося художника, как и галереи - в доступ студентов Национальной Академии искусств, где преподавал его выдающийся предок, а также - киевлянам и гостям столицы. Кстати, последние – особенно посетители из Канады, США, Италии, оставили в свое время много восторженных записей в книге отзывов музея.

«А еще знаете, картину Светлицкого «Листья шелестят» приобрел даже Музей в Сан-Франциско, а в данных архива Петербурга записано, что «Самодержец всея Руси, Царь Николай-II» присвоил Светлицкому звание почетного дворянина», - сказал правнук художника.

Он также напомнил, что фамилия Светлицкого носит одна из улиц города Киева на Виноградаре, а также детский сад, который расположен на этой улице.

Поэтому, с соответствующими запросами о состоянии коллекции картин Григория Светлицкого и дальнейшей судьбе его дома-музея в Киеве «УНИАН-поддержка» обращается к Министерству культуры Украины, Музея истории Киева и Департамента культуры КГГА.