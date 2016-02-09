Суд оставил жене завхоза Януковича участок, отданный ей городскими властями

Суд отказался расторгнуть инвестиционный договор, по которому ООО «Киев-Арт» получило право построить паркинг и торгово-офисный центр на Оболонском проспекте, 6 в Киеве.

Об этом свидетельствует постановление Высшего хозяйственного суда от 2 февраля, пишут "Наші гроші".

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Летом прошлого года столичная прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительным указанный договор и распоряжение КГГА, на основании которого он был заключен.

Как утверждает прокуратура, «Киев-Арт» получил право строить дома на участке, хотя статус землепользователя фирма в установленном порядке не получила.

Кроме того, фирма не уплатила в бюджет столицы никаких средств за земельный участок. Зато единым платежом с ее стороны есть плата на создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры Киева. Также прокуратура утверждает, что по результатам неконкурентного приобретения земельного участка инвестором столица не получает в собственность ни одной части площади возведенного объекта, а бюджет города не получает соответствующие компенсационные платежи.

Все три инстанции отказали прокуратуре в удовлетворении иска. Суды установили, что 17 января 2012 года Киевская горгосадминистрация издала распоряжение о привлечении инвесторов к реализации ряда проектов, в частности, строительства паркинга с торгово-офисным центром на пр. Оболонском, 6.

11 июня 2014 года Департамент экономики и инвестиций КГГА (организатор), «Киевтранспарксервис» (заказчик) и ООО «Киев-Арт» (инвестор) заключили инвестиционный договор. Это было сделано когда КГГА возглавлял Владимир Бондаренко («Батькивщина») за две недели до назначения главой мэрии Виталия Кличко.

Фирма получила в пользование участок площадью 0,51 га, налоги за которые платит «Киевтранспарксервис». Право собственности на построенный объект и участок фирма после завершения работ оформит на себя. При этом вновь созданные инженерные сети «Киев-Арт» должны безвозмездно передать столице. Ориентировочная стоимость строительства – 12,5 млн грн (без НДС). Департаменту экономики фирма должна уплатить 6% от ориентировочной стоимости, то есть 750 тыс. грн.

Суды указывают, что прокурор обратился с иском в суд за защитой прав, которые могут быть нарушены в будущем. Земельный участок до сих пор является коммунальной собственностью – она может быть передана в собственность «Киев-Арта» только после реализации инвестдоговора. А на данный момент строительство еще продолжается. При этом суд пришел к выводу, что инвестиционный договор был заключен в соответствии с законодательством.

Учредителями ООО «Киев-Арт» является британская компания «Вестертон Коммерс ЛЛП» и Марина Пелых, жена экс-главы Государственного управления делами времен Януковича Андрея Кравца.

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«Вестертон Коммерс ЛЛП» оформлена на офшоры из Сейшельских островов – «AFK Business Management LTD» и «Lancaster Management Association LTD».

В течение предыдущих нескольких лет ряд фирм Марины Пелых получили земельные участки и дома на Почтовой площади, Подоле, Святошино, Маяковского, Круглоуниверситетской, Крещатике, в Пассаже, возле метро «Кловская» и Южного вокзала. А одно из предприятий Марины Пелых – ЧП «Броварская недвижимость» – принимало участие в строительстве президентской резиденции в Межигорье.

Летом прошлого года суд признал законным инвестдоговор по строительству фирмой «Киев-Арт» паркинга и ряда сооружений на площади Героев Бреста.