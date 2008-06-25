На о.Змеиный построят жилой комплекс на 50 квартир и церковь

Примерно до 150 человек может увеличится население поселка Белый после завершения строительства на острове Змеином благоустроенного жилого комплекса на 50 квартир. Причем количество рабочих мест в поселке, в зависимости от времени года, будет составлять от 76 до 82.

Такую перспективу обрисовал на сегодняшней встрече с журналистами начальник Одесского областного управления архитектуры и градостроительной политики Владимир ЯРОВОЙ, откликнувшись на просьбу прокомментировать Генеральный план развития поселка Белый, расположенного на острове, утвержденный Одесским областным советом.

По словам В.ЯРОВОГО, на островном поселке намечено создать «деловой центр», отель для туристов рядом с жилой зоной и медцентром, развлекательный комплекс. Планируется также восстановить храм Ахилла, построить два новых причала для прогулочных яхт и обеспечения работы комплекса энергообспечения, а также две вертолетные площадки.

Православные верующие Одесщины также намерены построить здесь церковь, на строительство которой уже собрано 250 тыс. грн.

Вместе с тем, главный архитектор Одесщины уклонился от определения сроков превращения островного поселка в важный туристский и культурный центр. «Во многом это будет зависеть от того, как быстро найдутся инвестиции для реализации утвержденного генплана развития поселка Белый», - подытожил В.ЯРОВОЙ .