В Черновцах задержали 3 подозреваемых в разбойном нападении на сына посла Ливии

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Николай Лазорко.

Он сообщил, что 17 января в полицию в Черновцах обратились двое граждан Ливии в возрасте 29 лет и 23 года, один из которых является сыном посла Ливии в Украине.

Они рассказали, что приехали из Киева в Черновцы с целью приобретения автомобиля по объявлению, которое было размещено в Интернете. С продавцом автомобиля они договорились встретиться в городе на улице Луковецкой.

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Когда же иностранцы прибыли на условленное место, на них напали трое неизвестных. Злоумышленники избили ливийцев и похитили у них деньги в сумме 3 тысячи долларов и 2 тысячи гривень.

По данному факту было начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 187 (разбой) УК.

По словам Лазорко, злоумышленники были задержаны 3 февраля. Нападение совершили трое жителей Черновцов: один - 1996, двое - 1995 года рождения.

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«Судом принято решение о заключении под стражу злоумышленников без права на залог. Все трое парней были ранее судимы за квартирные кражи и хулиганство», - сообщил правоохранитель.

Сейчас злоумышленникам грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества