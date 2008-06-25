В киевском парке произошло что-то похуже теракта?

Взрыв, произошедший 21 апреля в киевском парке имени Тараса Шевченко, не был террористическим актом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день в СБУ есть подтверждение, что этот взрыв не был терактом.

«Это был не теракт. К сожалению дня нас, как для граждан Украины, там была несколько другая ситуация», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО и посоветовал журналистам обращаться в правоохранительные органы за более детальной информацией.

Председатель Службы безопасности также отметил, что СБУ установила подозреваемого в совершении взрыва. «СБУ сделала все возможное, и главного подозреваемого вместе с информацией мы передали в МВД», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 19.30 в парке Шевченко в Киеве сработало неизвестное взрывное устройство. Мощность взрыва составляла до 100 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва были ранены две студентки Национального университета им. Тараса Шевченко, которые в тот момент шли неподалеку.

По факту взрыва столичная милиция возбудила уголовное дело.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 7 мая сообщил, что следствие уже определило главного подозреваемого по делу о взрыве в парке Шевченко.

В то же время, по словам министра, причастность подозреваемого к преступлению еще не доказана окончательно, и он не задержан.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что взрыв в парке Шевченко 21 апреля был терактом.