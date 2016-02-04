Россия vs НАТО: ВВС сняла фильм о возможных сценариях Третьей мировой войны (видео)

Фильм вышел в эфир в среду вечером, 3 февраля, сообщает РИА Новости в четверг.

Согласно сообщению, сюжет фильма строится на том, что после захвата латвийского Даугавпилса пророссийскими повстанцами и вмешательства американо-британской коалиции мир оказывается на грани масштабной ядерной войны. По сценарию, спасителями человечества оказываются члены британского кабинета министров. Действие происходит в командном пункте Вооруженных сил Великобритании.

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Конфликт начинается в Таллине (Эстония). Во время акции памяти советских воинов, погибших во время Второй мировой войны: на группу демонстрантов нападают несколько человек в масках и с эстонскими флагами. Затем волнения переходят в другие части страны, а также в соседнюю Латвию. Россия обвиняет власти Эстонии в том, что они инициировали нападения на активистов.

Авторы фильма отмечают, что сюжет полностью вымышленный, однако за основу были взяты события на востоке Украины.

Целью постановщиков было показать, как могут развиваться события в случае новой войны в Европе. Согласно начальным титрам, в ходе фильма было опрошено множество бывших военных и экспертов, которые высказались по поводу ответа НАТО на возможную агрессию.