На западе без света остаются 275 населенных пунктов

В Тернопольской и Львовской областях после ненастья остаются без электроснабжения 275 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности обесточенными остаются во Львовской области 238 населенных пунктов, в Тернопольской - 37 н.п. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях электроснабжение возобновлено полностью.

К проведению аварийно восстановительных работ привлечены подразделения Главных управлений МЧС в областях, бригады облэнерго и коммунальных служб города (всего 1 тыс. 324 чел. и 404 ед. техники, в том числе от МЧС 420 человек и 48 ед. техники).

Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС в областях.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на территории Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей сложилась сложная метеорологическая обстановка, которая сопровождалась грозами, ливневыми дождями и шквалистыми порывами ветра. В пяти областях были обесточены 1078 н.п.