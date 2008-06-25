Мужчина ранил двух милиционеров, а затем - застрелился

В Куликовке Черниговской области хозяин загоревшегося дома ранил двух милиционеров, а сам застрелился. Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Черниговской области.

По информации ЦОС, во вторник в полдень в Куликовский районный отдел милиции поступило сообщение о пожаре в хозяйственном здании на одной из улиц райцентра. Подозревали поджог. На место события выехали заместитель начальника райотдела и участковый.

Однако, хозяин пылающего здания, увидев стражей порядка, расстрелял их автомобиль из двух ружей. Участковый был ранен в ногу, а заместителя начальника райотдела - в спину.

Через несколько минут после стражей порядка на место пожара прибыли спасатели, но хозяин потребовал оставить место пожара и открыл огонь из ружей.

По команде начальника Куликовского райотдела милиции по тревоге был поднят весь личный состав отдела. Стражи порядка с автоматами и в бронежилетах окружили злоумышленника. Он не планировал сдаваться и продолжал вести огонь по стражам порядка. Милиция пыталась задержать стреляющего, его ранили в ногу.

Как сообщает ЦОС, в состоянии аффекта мужчина застрелился.

Как было установлено, мужчина 1960 года рождения проживал в Куликовке вместе с женой и сыном. Работал охранником в одной из фирм Киева. По месту жительства характеризовался положительно.

Одно из ружей было зарегистрировано на его имя, информация о регистрации другой выясняется.

Что стало причиной такого поведения мужчины, и был ли он во время инцидента под воздействием алкоголя - установит следствие.

Как подчеркнули в ЦОС, раненным сотрудникам милиции оказана медицинская помощь. Один из стражей порядка госпитализирован в больницу областного центра. В данное время его жизни ничего не угрожает.