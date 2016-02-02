Синоптики предупредили украинцев о штормовом ветре и тумане

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с; в южной и восточной частях местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в столице и Киевской области днем синоптики обещают порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах местами гололедица.

Напомним, накануне синоптики предупредили о сильном тумане и гололедице.