Синоптики предупредили украинцев о штормовом ветре и тумане
08:29, 02 февраля 2016Общество
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2 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение по всей территории Украины.
В Украине ожидаются сильные порывы ветра / Фото УНИАН
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"В Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с; в южной и восточной частях местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в столице и Киевской области днем синоптики обещают порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах местами гололедица.
Напомним, накануне синоптики предупредили о сильном тумане и гололедице.
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