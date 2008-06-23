Суд возбудил дело о банкротстве «Энергоатома»

Хозяйственный суд Киева 3 июня возбудил дело о банкротстве НАЭК «Энергоатом» по иску ЗАО «Укрспецресурс» и ООО «Промышленно-коммерческая фирма «Энергоресурс».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Общая сумма исковых заявлений обеих компаний составляет около 1,5 млн. грн. К производству присоединено также исковое заявление ООО «Энергия МК» на сумму 26,5 млн. грн.

Предварительное слушание дела назначено в суде на 3 июля.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.