Львовщина превратилась в Венецию

Интенсивное таяние снега и осадки сформировали во Львовской области наводнение. Паводковые воды на сегодня подтопили 534 жилых дома в 10 районах области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, больше всего пострадали от стихии населенные пункты Старосамборского района (произошли обвалы берегов рек Вырва и Княжполь, вода подмыла опору линии электропередач, в результате чего без электроснабжения остались села Княжполь, Мигово, Кропивник и часть города Добромиль), Сокальского района (здесь полностью без сообщения осталось село Писочное), Жидачевского района (без сообщения остались 6 населенных пунктов, вода подтопила хозяйства 450 жилых домов), Яворивского района (подтоплены 33 дома в трех селах), Самборского района (в результате прорыва дамбы в с.Погорцы и с.Подольцы подтоплены 38 хозяйств, из них - 14 жилых домов, вода поднялась до уровня пола домов).

По сообщению пресс-центра, было проведено внеочередное заседание районной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, создан штаб по ликвидации последствий наводнения и организовано круглосуточное дежурство членов штаба.

В села, которые оказались изолированными паводковыми водами от сообщения, организовывается доставка продуктов питания, питьевой воды и медикаментов. Пострадавших нет.