В Киеве умер легендарный разведчик Святогоров

Вчера, 22 июня 2008 года, на 95-м году жизни умер легендарный советский разведчик Александр Пантелеймонович Святогоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, А.Святогоров был одним из прототипов героя фильма «Щит и меч» - разведчика Йогана Вайса, который смело действовал в глубоком тылу врага. За его голову гитлеровцы обещали 150 тысяч чешских крон. О нем написан ряд книг («Его имя Зорич», «Двойная западня», «Смерть и жизнь рядом»), очерков и интервью, сняты несколько документальных фильмов.

А.Святогоров родился 15 декабря 1913 года в Харькове. Специальность рабочего получил в Запорожье, работал на металлургическом комбинате «Запорожсталь». В органах госбезопасности с 1940 года. Во время Великой Отечественной войны занимался подготовкой разведывательно-диверсионных групп и их забрасыванием в тыл противника в районах Харькова, Ворошиловграда, Сталинграда. В 1944 – 1945 годах выполнял разведывательные задания на оккупированных территориях Польши и Чехословакии. Обеспечил проникновение в Люблинскую разведывательную школу абвера, благодаря чему удалось обезвредить много гитлеровских агентов. Под его командованием отряд захватил в плен несколько важных офицеров вермахта, которых передали фронтовой разведке 2-го Украинского фронта. После войны работал по линии внешней разведки в странах Европы. При его участием была проведена успешная операция, в результате которой удалось получить секретные шифры одной из западноевропейских разведок и на протяжении двух лет ими пользоваться.

До последних дней О.Святогоров проживал в Киеве. Полковник в отставке. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Богдана Хмельницкого III степени, «За заслуги» III степени, а также зарубежными орденами: Польши – «Партизанский военный крест», Чехословакии – «Военный крест», «Орден Словацкого Народного Восстания», «Красная Звезда ЧРСР» и многими медалями.