Женщина родила двух близнецов с перерывом в 40 дней

Редчайший случай рождения близнецов с перерывом в 40 дней зафиксирован в индийском штате Орисса на востоке страны.

Первый ребенок появился на свет у 25-летней жительницы поселка Надикханди-Сахи Бабины Патры 27 апреля, а 6 июня она родила девочку. "Я так счастлива, что оба ребенка здоровы! Мне сказали, что их жизням может грозить опасность. Но врачи справились великолепно", - цитирует маму РИА "Новости".

После первых родов врачи провели ультразвуковое исследование роженицы и обнаружили, что второй ребенок развивается отдельно от первого, после чего было принято решение позволить ему расти дальше. "Они развивались в разных маточных полостях в разных плацентах. Это очень редкий случай", - сказал гинеколог окружной больницы Сурендра Кумар Моханти.

Врачи подтвердили, что несмотря на разницу в возрасте дети считаются близнецами.