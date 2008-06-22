Тернопольские налоговики прикарманили 200 тыс. грн

В Тернопольской области разоблачили сотрудников Тернопольской государственной налоговой инспекции, которые присвоили 200 тыс. грн.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, эти средства предназначались для оплаты командировок, связанных с сопровождением налоговиками спирта от заводов-производителей в 2005-2008 годах.

“В бухгалтерию служебные лица подавали документы для оплаты стоимости проживания в гостиницах разных городов Украины. Однако некоторых гостиниц, как оказалось во время проверки, вообще не существует”, - рассказала Л.ДОЛИШНАЯ.

По ее словам, относительно злоумышленников прокуратура области возбудила уголовное дело.