Мировые цены на нефть значительно повысились
08:48, 21 июня 2008Общество
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Итоги торгов в Лондоне и Нью-Йорке
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 июня 2008г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 134,86 (+2,86) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 134,62 (+2,69) долл./барр.
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