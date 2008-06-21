Мировые цены на нефть значительно повысились

Итоги торгов в Лондоне и Нью-Йорке

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 20 июня 2008г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 134,86 (+2,86) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 134,62 (+2,69) долл./барр.

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