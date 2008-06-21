Министр предлагает увековечить «Червону руту»

Министр культуры Украины Василий ВОВКУН инициирует сооружение в Черновцах памятника, который бы увековечил эпоху 70-х – времен «Червоной руты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции в Черновцах.

«Мы нашли общее понимание с губернатором Буковины Владимиром КУЛИШОМ о необходимости сооружения в Черновцах памятника «Червоной Руте» - Владимир Ивасюку, Назарию Яремчуку, Софии РОТАРУ и Василию ЗИНКЕВИЧУ. Это целая эпоха в украинской культуре, и она должна быть зафиксирована в этом городе», - сказал он.

В то же время, по словам В.ВОВКУНА, также в Черновцах «должен быть установлен памятник гениальному украинскому актеру и режиссеру Ивану Миколайчуку, поскольку Черновцы – это был его Иерусалим, его корни».

В.ВОВКУН не сообщил, будет ли участвовать Министерство культуры и туризма в финансировании этих проектов, хотя отметил, что к 600-летию Черновцов Минкультуры готовит подарок городу, однако «это будет сюрпризом».

Справка УНИАН. В 1981-1989 годах В.ВОВКУН, по окончании актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени И.Карпенко-Карого, был актером Черновицкого музыкально-драматического театра имени О.Кобылянской.