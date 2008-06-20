Почему вырос валовой внешний долг Украины

Валовой внешний долг Украины, о котором идет речь в сообщении Национального банка Украины, вырос из-за задолженности субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир ЛИТВИН, комментируя по просьбе журналистов озвученную Нацбанком информацию относительно валового внешнего долга Украины.

По информации пресс-службы Минфина, государственный внешний долг Украины за апрель 2008 года уменьшился на 603 млн. 789,96 тыс. грн. или на 119 млн. 562,37 тыс. дол. США в долларовом эквиваленте и составлял 54 млрд. 990 млн. 879,38 тыс. грн. (61,85%) или 10 млрд. 889 млн. 283,03 тыс. дол. США.

В.ЛИТВИН отметил, что валовой внешний долг Украины, о котором идет речь в сообщении НБУ, вырос из-за задолженности субъектов предпринимательской деятельности (77 млрд. дол. США - 83,3% всего валового внешнего долга). Государственный внешний долг Украины является составляющей внешнего долга сектора государственного управления и по состоянию на 30.04.08 составляет 11,8% от валового внешнего долга Украины.

Заместитель министра финансов также сообщил, что по состоянию на конец апреля 2008 года наблюдается уменьшение государственного внешнего долга в процентах к ВВП. Так, отношение государственного внешнего долга Украины по состоянию на 30 апреля 2008 года к прогнозному ВВП за 2008 год составило 5,7% против 7,5% в 2007 году. Улучшение показателя соотношения государственного внешнего долга к ВВП состоялось за счет роста экономики и проведения правительством Украины взвешенной долговой политики.

Справка УНИАН. По информации НБУ от 18 июня, внешний долг Украины по состоянию на конец I квартала 2008 года достиг 92,5 млрд. дол. США (61% от ВВП; 135,7% от экспорта товаров и услуг), из них 77 млрд. дол. США (83,3%) – это задолженность частных секторов экономики. Прирост внешних обязательств в 1 квартале 2008 года составлял 8 млрд. дол. США (9,4%) и сложился, как и в предыдущие годы, в результате существенного роста долга в банковском секторе (на 3 млрд. дол. США или 9,8%) и других секторах экономики (на 4,6 млрд. дол. США или 12%).

По информации НБУ, на отчетную дату накопленная внешняя задолженность этих секторов в 5 раз превысила объемы внешних обязательств секторов государственного управления и органов денежно-кредитной регуляции (против 1,2 раза на начало 2004 года).