В Николаеве совершено нападение на журналиста

18 июня в Николаеве на строительной площадке неподалеку от дома №13/1 по улице Крылова охранник строительной компании «Югтехнострой-групп» совершил нападение на журналиста местной газеты «Наш город» Андрея ДВОРЕЦКОГО.

Как сообщила УНИАН главный редактор этого издания Наталия БАБЕНКО, журналист приехал по телефонному звонку жильцов дома и проводил фотосъемку уничтоженной строителями спортивной площадки.

По ее словам, во время работы сотрудника редакции к нему подошел охранник вышеупомянутой компании и ударил по фотоаппаратуре, а затем стал душить журналиста.

На место происшествия была вызвана милиция, которая задержала охранника. В то же время, как заметила Н.БАБЕНКО, он был отпущен в тот же день после составления протокола за мелкое хулиганство.

В то же время, отметила главный редактор газеты, потерпевший обратился с заявлением в городскую прокуратуру, кроме того, врачи поставили ему диагноз «травматическое повреждение шейных позвонков, которое было выявлено при помощи рентгена. Кроме того, после получения этого диагноза А.ДВОРЕЦКИЙ обратился по направлению врачей в судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время журналист находится на амбулаторном лечении.

Его коллеги, обращаясь в правоохранительные органы, требовали возбудить уголовное дело по ст.171 (препятствование журналистской деятельности) Уголовного кодекса Украины, однако до сих пор не получили никакого ответа по этому поводу, а поэтому не исключают, что охранник строительной компании был отпущен не без «вмешательства» ее руководителей.