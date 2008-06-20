На выходных в Киеве воцарится Країна Мрій

21-22 июня на Певчем поле в Киеве в пятый раз состоится международный этнический фестиваль Країна Мрій ’2008. С подробным расписанием событий можно ознакомиться здесь.

В этом году фестиваль Країна Мрій начнется с добывания Живого огня, который пронесет Купальськое шествие на Певчее поле Киева, после чего начнутся купальские игрища. Фестивальный городок обещает множество интересных событий и мероприятий.

Кроме стандартных музыкальных сцен и привычной Аллеи Мастеров, где представят свои работы народные мастера, киевлянам и гостям города покажут площадку японского искусства и предложат посетить книжную ярмарку.

Будет работать детская площадка с народными играми для малышей.