На выходных в Киеве воцарится Країна Мрій
17:22, 20 июня 2008Общество
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Фестиваль начнется с Живого огня
21-22 июня на Певчем поле в Киеве в пятый раз состоится международный этнический фестиваль Країна Мрій ’2008. С подробным расписанием событий можно ознакомиться здесь.
В этом году фестиваль Країна Мрій начнется с добывания Живого огня, который пронесет Купальськое шествие на Певчее поле Киева, после чего начнутся купальские игрища. Фестивальный городок обещает множество интересных событий и мероприятий.
Кроме стандартных музыкальных сцен и привычной Аллеи Мастеров, где представят свои работы народные мастера, киевлянам и гостям города покажут площадку японского искусства и предложат посетить книжную ярмарку.
Будет работать детская площадка с народными играми для малышей.
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