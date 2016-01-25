Осенью в Киеве пройдет четвертый Киевский Международный межконфессиональный форум

Об этом сообщил народный депутат Украины, основатель и инициатор проведения Международного конфессионального форума Александр Фельдман, который находится в Шамбезе в Женеве, где проходит Синаксис - встреча глав поместных православных церквей.

По его словам, в рамках подготовки к Форуму уже проведен ряд встреч с главами церквей, от которых получено подтверждение их участия в религиозном мероприятии в столице Украины.

«Мы провели встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем I, Патриархом Иерусалимским Феофилом III, Архиепископом Кипра Хризостомусом III, Архиепископом Японии Даниэлем, Архиепископом Греции Иеронимусом, Католикосом-Патриархом Грузии Илией III», - рассказал депутат.

«Мы почувствовали полную поддержку мировых духовных лидеров, которые в это трудное для нашей страны время молятся за Украину и украинский народ», - добавил Фельдман.

Напомним, с 21 по 28 января в Шамбезе в Женеве проходит встреча глав православных церквей, на котором обсуждаются вопросы подготовки Святого и Великого Всеправославного Собора, который решено провести в этом году. Встреча проходит по приглашению Вселенского Патриарха Варфоломея.

Киевский международный межконфессиональный форум впервые состоялся в 2011 году. Организаторы - Институт по правам человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, а также Украинский еврейский комитет, возглавляемый народным депутатом Украины Александром Фельдманом.

Ежегодно в работе Форума принимают участие представители крупнейших конфессий христианства, иудаизма, ислама и буддизма, а также ученые и политики из более чем 20 стран мира.

В 2011-2013 годах Международный, межконфессиональный форум проходил в Киеве. В 2014 году организаторы перенесли его в Харьков. В ходе проведения мероприятия была заложена символическая капсула в фундамент Музея религий Фельдман Экопарк.