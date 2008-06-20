Погода на выходные

Завтра в Украине будет тепло, местами кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 21 июня в Украине переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, лишь в восточной части без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 22-27°, в Закарпатье, Крыму, Приазовье и восточных областях до 30°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

22-23 июня в нашей стране переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 22 июня на севере Левобережья и в восточных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 23 июня на Правобережье - юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части до 20°, 23 июня в западных и северных областях 9-14°, днем 22 июня 21-26°, в южной части, а 23 июня в Украине 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

24-25 июня в Украине преимущественно без осадков, лишь 24 июня днем в Украине (кроме юга), а 25 июня в западных и северных областях небольшие кратковременные дожди, грозы. Повышение температуры ночью до 13-18°, на юге до 16-21°, днем до 26-32° (в западных и северных областях 24-29°).

26-27 июня без осадков, только ночью 26 июня на востоке и юго-востоке местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-16°, на юге до 20°, днем 23-29°, 26 июня в южных, а 27 июня в западных и местами в северных областях 30-32°.

28-30 июня знойная без осадков погода с температурой ночью 18-24°, днем 29-34°, лишь 29-30 июня на северном западе и севере страны вероятные отдельные небольшие кратковременные грозовые дожди.

Завтра в Киеве переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

По области 21 июня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

22-23 июня переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура 22 июня ночью 12-17°, днем 21-26°; 23 июня ночью 9-14°, днем 24-29°.

24-25 июня ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью повысится до 13-18°, днем существенно не изменится.