В Москве гражданина Украины избили железной трубой

Четверо неизвестных на автомобиле ВАЗ-21099 спровоцировали ДТП с автомобилем Ford Transit под управлением 31-летнего жителя Смоленской области, передает агентство городских новостей "Москва".

"После этого злоумышленники, угрожая водителю, металлической трубой избили пассажира иномарки, 29-летнего гражданина Украины, открыто похитили у него борсетку, в которой находились 200 тыс. руб., и скрылись на автомобиле ВАЗ-21099", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Читайте такжеЖители Горловки избили офицера ВС России - разведка

Избитый доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и открытым переломом большеберцовой кости.

Полицейские обнаружили автомобиль злоумышленников на 47-м км МКАД, однако сами преступники не найдены.