Довгого снова вызывают на допрос

23 июня Министерство внутренних дел Украины опять приглашает на допрос заместителя городского председателя, секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО – в этот раз по поводу правомерности отвода земельного участка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, министерство проверяет сведения, полученные в установленном законом порядке, о подделке официальных документов Министерства транспорта и связи, использование которых при непосредственном содействии должностных лиц Киевской городской государственной администрации привело к противоправному прекращению права пользования земельным участком в городе Киеве на Большой Кольцевой дороге площадью около 3 га государственным предприятием «Укринтеравтосервис» Министерства транспорта и связи, который в 1976 году был отведен Министерству автомобильного транспорта УССР для строительства автовокзала «Теремки».

Для дачи объяснений по вопросам правомерности отвода данного земельного участка ООО «Торговый дом «Феникс» в МВД 23 июня на 10.00 повторно приглашают заместителя городского председателя, секретаря Киевского городского совета О.ДОВГОГО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 июня, О.ДОВГОГО вызывали на допрос в Министерство внутренних дел.

По данным Департаменте по связям с общественностью, в производстве Главного следственного управления МВД Украины находится уголовное дело, возбужденное по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по факту драки депутатов Киевсовета в апреле 2006 года. Во время расследуемого инцидента, в президиуме находился секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ, который стал свидетелем тех событий.

По этому поводу для проведения необходимых следственных действий он и был вызван в ГСУ МВД Украины.

После допроса секретарь Киевсовета заявил журналистам, что в МВД ему намекнули, что его будут вызывать на допросы до тех пор, пока он не изменит своей критической оценки деятельности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

При этом он сказал, что, несмотря ни на что, его оценка деятельности Ю.ЛУЦЕНКО останется неизменной.