Мировые цены на нефть значительно понизились

Итоги торгов в Лондоне и Нью-Йорке

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 19 июня 2008 г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 132,00 (-4,44) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 131,93 (-4,75) долл./барр.

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