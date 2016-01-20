Социологи выяснили, что половина украинцев доверяет соцопросам

50% украинцев доверяют данным социологических организаций, которые уже давно занимаются проведением соцопросов.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, которое провел Киевский международный институт социологии с 4 декабря по 14 декабря 2015 года.

Опрос также показал, что 10% населения не доверяет данным социологических организаций, 36% респондентов не смогли определиться с ответом, а еще 4% - отказались отвечать.

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Кроме того, уровень доверия к результатам социологических опросов организаций, которые уже давно работают и публикуют результаты своих исследований, среди населения Украины за 11 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 г. до 47% в 2004 г.), а потом оставался более-менее стабильным с некоторыми колебаниями.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Методом интервью опрошено 2022 респондента.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.