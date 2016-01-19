Полторак ожидает проверки миссией ОБСЕ информации о неотведенном вооружении боевиков

Об этом Полторак заявил сегодня во время встречи с главой миссии послом Эртурулом Апаканом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак отметил, что «работа миссии эффективна и дает свои результаты». При этом он подчеркнул, что Украина готова и постоянно подтверждает свое стремление выполнять Минские договоренности в полном объеме.

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В свою очередь, Апакан отметил профессионализм украинских военных.

«Мы видим профессионализм, дисциплинированность и преданность делу украинских военных», - сказал он.

Также Апакан выразил благодарность украинской стороне за совместную работу и отметил важность ее продолжения.

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Кроме того, стороны обсудили текущую деятельность СММ ОБСЕ в Украине, а также запланированные меры по ее расширению в 2016 году.