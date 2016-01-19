Полторак ожидает проверки миссией ОБСЕ информации о неотведенном вооружении боевиков
Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркивает важность проверки Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине информации, которой располагает украинская сторона, относительно несоблюдения незаконными вооруженными формированиями требований об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения.
Об этом Полторак заявил сегодня во время встречи с главой миссии послом Эртурулом Апаканом, сообщает пресс-служба Минобороны.
Полторак отметил, что «работа миссии эффективна и дает свои результаты». При этом он подчеркнул, что Украина готова и постоянно подтверждает свое стремление выполнять Минские договоренности в полном объеме.
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В свою очередь, Апакан отметил профессионализм украинских военных.
«Мы видим профессионализм, дисциплинированность и преданность делу украинских военных», - сказал он.
Также Апакан выразил благодарность украинской стороне за совместную работу и отметил важность ее продолжения.
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Кроме того, стороны обсудили текущую деятельность СММ ОБСЕ в Украине, а также запланированные меры по ее расширению в 2016 году.