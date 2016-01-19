В Ивано-Франковской области школьные каникулы продлили до 1 февраля для недопущения эпидемии гриппа

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации, сегодня председатель ОГА Олег Гончарук провел совещание с директорами департаментов здравоохранения, образования и науки облгосадминистрации, представителями главного управления Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Ивано-Франковской области, председателями райгосадминистраций и городскими головами городов областного значения, во время которой обсудили ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Руководитель области поручил руководителям районов и городов продолжить в учебно-воспитательных заведениях Прикарпатья зимние каникулы до 1 февраля для предупреждения возможной эпидемии.

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На совещании говорилось, что на территории области эпидемиологический порог заболеваемости еще не перейден, но количество обращений больных за медицинской помощью в области растет.

«Мы не должны ждать максимального распространения болезни, нужно действовать на опережение. Поэтому предлагаю безотлагательно принять меры, чтобы уберечь здоровье наших граждан», - подчеркнул Гончарук.

Департамент здравоохранения и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба в постоянном режиме будут осуществлять мониторинг ситуации и, в случае преодоления эпидемиологического порога, введут карантинные мероприятия.

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Карантинные мероприятия в области осуществляются во всех лечебных учреждениях. В ивано-франковских школах зимние каникулы должны были закончиться 20 января.