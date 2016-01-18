В Украине количество смертей от гриппа возросло до 46 - Минздрав

17:53, 18 января 2016
Общество
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Минздрав зафиксировал 46 подтвержденных смертей от гриппа.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Роман Василишин на селекторном совещании под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

В частности, по его словам, на сегодня Минздрав зафиксировал 46 подтвержденных летальных случаев вследствие заболевания гриппом. Больше всего - в Одесской и Винницкой областях.

Также в министерстве не исключают превышения эпидпорога заболеваемости гриппом к концу недели.

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Как отметил Василишин, заболеваемость гриппом в Украине продолжает расти. «На сегодня уровень заболеваемости составляет 31,8 человека на 10 тысяч населения, и если заболеваемость будет расти такими же темпами, как сейчас, то к концу текущей недели уровень заболеваемости может превысить эпидемиологической порог - 58 человек на 10 тысяч населения», - сказал он.

Также Василишин отметил, что большинство из тех, кто заболел, это взрослые люди. Однако для того, чтобы прервать цепочку передачи болезни к детям, в Минздраве считают правильным решение об объявлении карантина в школах, сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Александр Квиташвили заявлял, что в Украине по состоянию на 15 января подтвержденных смертей от гриппа – 25.

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