На суде над Савченко сегодня впервые заслушают показания украинского военного

Адвокат Савченко Илья Новиков сообщил, что сегодня в суде выступит боец Вооруженных сил Украины.

По его словам, впервые прозвучат показания украинского военного, и это после более чем 20 боевиков «ЛНР», которые уже свидетельствовали в суде.

«Сегодня на процессе Надежды Савченко выступит свидетелем Иван Руснак - боец 80-й АМБ ВСУ. Он был ранен, Надя оказывала ему и его товарищам первую помощь в лесополосе за 15 минут до того, как ее саму взяли в плен. Впервые в этом деле мы услышим живые показания свидетеля - украинского военного», - написал Новиков в Facebook.

Читайте такжеСегодня российский суд изучит видео задержания Савченко

Еще один адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил в Twitter, что «сторона защиты сегодня начинает процесс с заявления ходатайств об исключении доказательств обвинения по уголовному делу Надежды Савченко».

Фейгин также отметил, что сегодня - ровно месяц голодовки Савченко, за это время она уже потеряла 15 кг веса.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.