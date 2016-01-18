Сегодня российский суд изучит видео задержания Савченко

В ходе сегодняшнего заседания стороны должны ознакомиться с видеозаписью задержания подсудимой в Луганской области, передает "Эхо Москвы".

Флеш-карту с записью задержания Савченко приобщили к делу лишь на прошлом заседании суда города Донецка в Ростовской области.

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Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также о незаконном пересечении границы.

По данным защиты, Надежде Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.