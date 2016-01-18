Сегодня российский суд изучит видео задержания Савченко
Суд в Ростовской области вернется к рассмотрению дела украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, незаконно удерживаемой в РФ.
В ходе сегодняшнего заседания стороны должны ознакомиться с видеозаписью задержания подсудимой в Луганской области, передает "Эхо Москвы".
Флеш-карту с записью задержания Савченко приобщили к делу лишь на прошлом заседании суда города Донецка в Ростовской области.
Читайте такжеРоссийский суд запретил журналистам снимать исхудавшую Савченко во время заседания
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также о незаконном пересечении границы.
По данным защиты, Надежде Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.