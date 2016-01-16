На Черкасщине 4 года тюрьмы получил водитель, пьяным сбивший насмерть велосипедиста

Как сообщает прокуратура Черкасской области, 15 января он был осужден за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, которое привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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Как отмечает ведомство, 15 июля 2015 года на автодороге между селами Софиевка и Гельмязов Золотоношского района водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и наехал на велосипедиста, который на следующий день от полученных повреждений скончался в больнице.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года с взятием под стражу в зале суда.

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