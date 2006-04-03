Кабмин возьмет бомжей на учет

Кабинет министров Украины своим постановлением от 30 марта утвердил Типовое положение о центре учета бездомных граждан.

Текст постановления размещен на Правительственном портале.

Согласно положению, Центр определяется как специализированное заведение социальной защиты, образованное для ведения учета граждан, не имеющих жилого помещения (дома, квартиры, комнаты и тому подобное), которое они могут использовать для проживания, пребывания и в котором могут быть зарегистрированы.

Центр образуется, реорганизуется и ликвидируется по решению местного органа исполнительной власти, органа местного самоуправления и ему подчиняется.

Основными задачами центра являются выявление и ведение учета бездомных граждан, обеспечение реализации их прав на регистрацию своего преимущественного местонахождения и на получение социальных услуг, предусмотренных законодательством.

Центр ведет первичный учет бездомных граждан и создает информационный банк данных на электронных и бумажных носителях, выдает удостоверение о взятии на учет по форме, утвержденной Министерством труда и социальной политики; способствует регистрации преимущественного местонахождения бездомных граждан в соответствии с законодательством, способствует трудоустройству.

К работе в центре могут привлекаться в соответствии с законодательством граждане, которые находятся на учете в центрах занятости, и волонтеры.

Центр содержится за счет средств местного бюджета, а также благотворительных взносов юридических и физических лиц и других источников.

Типовое положение утверждено в соответствии со статьей 7 Закона Украины “Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей”.