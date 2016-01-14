"Нетранспортабельного" для суда мажора, сбившего насмерть женщину в Киеве, засняли в курилке
Водителя "Мерседеса", который устроил в Киеве ДТП возле станции метро "Левобережная", 22-летнего Станислава Толстошеева засняли курящим в больнице, где он находится в якобы "нетранспортабельном виде".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.
"Суда не будет. Стас "порок сердца" Толстошеев, он же "дитя порока", остается в больнице. Только что следователь киевской полиции Вадим Лебедь сказал, что Толстошеев не поедет в суд до выздоровления и до транспортабельности. Когда это будет - не знает. Привет правосудию", - пишет журналист.
Ну ось і все. Суду не буде. Стас "порок серця" Толстошеєв, він же "дітя порока", залишається в лікарні. Щойно слідчий...Опубліковано Дмитром Гнапом 14 січня 2016 р.
В социальных сетях появилось фото, на котором 22-летнего Толстошеев зафиксировали во время курения в больнице.
"Я сейчас у палаты мажора Стаса Толстошеев. В столичной больнице скорой помощи. Его мать набросилась на меня со словами: "Кто вам разрешил снимать? Кто вам все это заказал?" И вызвала полицейских. И они приехали. Целый подполковник Андрей Умрихин в сопровождении офицеров. Сейчас опросят ее, а потом я буду давать объяснения. А вот врач Игорь Шиманский, который считает Стаса Толстошеева нетранспортабельным для суда. На последнем фото, которое случайно сняли посетители больницы, вы можете увидеть Стаса в местной курилке, на 9-м этаже. Видите, как ему тяжело?", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 9 января в Днепровском районе столицы, вблизи станции метро "Левобережная", водитель иномарки выехал на тротуар и сбил насмерть пожилую женщину, еще один человек получил травмы.