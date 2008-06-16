Тимошенко подарила Генсеку НАТО книгу Януковича

Премьер-министр Украины Юлия .ТИМОШЕНКО подарила Генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ монографию В.ЯНУКОВИЧА «Стратегия экономического и социального развития Украины».

«Здесь как раз на 24-й странице Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ отметил, что в 2008 году он видит вступление Украины в НАТО. Это символ того, как политические силы, когда они бывают при власти, тогда они исповедуют такие ценности. Я хочу вам передать, чтобы это было у вас в арсенале», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.