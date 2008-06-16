В Украине сохранится дождливая погода

17 июня на территории Украины согласно прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, только в восточных, днем и в западных областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, в западных областях 7-12°; днем 21-26°, на крайнем юге до 30°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 18-19 июня переменная облачность сохранится. В западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, 18 июня местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с, только 19 июня днем преимущественно без осадков; ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 7-12°, днем 17-22°, 19 июня на Закарпатье до 26°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°. В восточных областях, Крыму и Призовье преимущественно без осадков; ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с; температура ночью 12-17°, днем 26-31. На остальной территории 18 июня ночью преимущественно без осадков, в остальное время кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град; ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 11-16°, днем 18 июня 23-28, на юге до 30°, 19 июня 21-26°.

20- 21 июня в восточной части, а 21 июня и местами в северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 11-17°, днем 23-29°, в западных областях, а 21 июня в северных 21-26°..

В Киеве 17 июня будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

18-19 июня переменная облачность. 18 июня преимущественно без осадков, только во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза; 19 июня кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 18 июня 23-28°, 19 июня 21-26°.

20 июня - без осадков, 21 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17°, днем 20 июня 23-28°, 21 июня 21-26°.