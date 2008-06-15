13 рабочих, отравленных серным газом, остаются под наблюдением врачей

По состоянию на 7 час. утра 15 июня под наблюдением врачей находятся 13 работников шахты "Александровская-Западная", которые обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора Донецкой области Марину НИКИТИНУ, 14 июня в Горловке вследствие выброса серного газа, произошедшего при запуске после ремонта цеха по производству серной кислоты концерна "Стирол", 18 человек получили отравление.

Хвост тучи выбросов осел на промышленную площадку шахты "Александровская-Западная", находящуюся в процессе реструктуризации. На этой площадке работали люди, которые и пострадали, из них - четверо из 4-й смены и 14 человек - из 1-й рабочей смены. Из 18 потерпевших 14 были доставлены в больницу с отравлением легкой и средней тяжести, а четверо отказались от госпитализации, уточнила М.НИКИТИНА.