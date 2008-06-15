Печерский райсуд Киева рассмотрит дело задержанного мэра Алушты

Завтра, 16 июня, в Печерском районном суде Киева планируется рассмотрение дела мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНЫ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили люди, приближенные к алуштинскому градоначальнику.

«Завтра планируется избрать меру пресечения мэру Алушты Владимиру ЩЕРБИНЕ», - сообщил собеседник агентства.

Предполагается, что судебное заседание начнется в 9 часов утра.

Как сообщал УНИАН, мэр Алушты В.ЩЕРБИНА и два его подчиненных были задержаны днем 13 июня в ходе совместной операции, проведенной сотрудниками Генпрокуратуры Украины и крымского УБОПа.

Алуштинские чиновники задержаны по подозрению в совершении должностных преступлений. Их подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО пообещал, что это не последние задержания в Алуштинском городском совете.