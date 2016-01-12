На Донетчине будут судить жителя Якутска, ставшего стрелком террористического батальона "Восток"

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

В ходе следствия установлено, что 48-летний житель Якутска в апреле 2015 года незаконно пересек государственную границу и въехал на временно оккупированную боевиками территорию, а именно в Донецк, где вступил в террористическую организацию "ДНР", заняв "должность" рядового - стрелка батальона "Восток".

В дальнейшем, получив оружие, мужчина осуществлял вооруженное дежурство на блокпостах "ДНР" в городах Ясиноватая и Макеевка Донецкой области с целью выявления и недопущения на подконтрольную указанной террористической организации территорию военнослужащих, представителей правоохранительных органов и органов государственной власти Украины.

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В сентябре 2015 года преступные действия боевика были пресечены сотрудниками СБУ и Государственной пограничной службы в связи с его задержанием возле населенного пункта Березовое Марьинского района во время следования в Новоазовский район Донецкой области.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой утвержден и направлен в суд. Гражданин РФ обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или организации), ч. 1 ст. 332-2 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Максимальное наказание, которое грозит иностранцу – до 15 лет лишения свободы.

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