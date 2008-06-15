Тимошенко: когда здоровы родные и близкие - это счастье

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников здравоохранения по случаю Дня медицинского работника.

Как отмечается в переданном УНИАН приветствии, “от имени правительства Украины искренне поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником - праздником людей сложной и благородной профессии”.

“Вы не только помогаете появиться на свет, но и на протяжении всей жизни помогаете людям сберечь самое дорогое - здоровье”, - отметила премьер.

“То, что Вы главные защитники счастья людей, - не громкие слова. Когда здоровы родные и близкие - это счастье для каждого человека. Я знаю, что высокопрофессиональных украинских медицинских работников очень уважают в мире, но я хочу, чтобы они не искали судьбы в других странах, где будет достойно оценена их профессия и таланты!”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и заверила: “Я и Демократическое Правительство сделаем все, чтобы Вы чувствовали заботу Родины, чтобы для Вашей работы в Украине были созданы наилучшие условия”.

“За Вашу верность клятве Гиппократа, высокому призванию благородной профессии медика, сердечную чуткость и ласковые руки - низкий поклон Вам и всенародный почет!”, - подчеркнула премьер-министр и пожелала “осуществления заветных желаний, оптимизма, доброго здоровья и долгих лет счастливой жизни”.